Plaga de jabalíes acaba con pastizales

RIOVERDE.- Una plaga de jabalíes acaba con la pastura del ganado en la localidad de Paso de lo Herreros y está dejando a los vacunos sin alimento.

Fidelidad Ibarra dijo que desde hace 4 meses tienen problemas con la plaga de jabalíes que bajan del cerro para trillar la maleza.

Los animales aprovechan la madrugada para acudir donde está el ganado, trillan la pastura y por ende los animales ya no quieren comer, porque ya no tiene sabor.

Estos animales han afectado mucho, la única opción que tienen los ganaderos es asustarlos lanzando cohetones, mientras que otros utilizan los perros y es como logran huir los jabalíes.

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Actualmente han causado mucho daño en el ganado, porque no hay alimento y los ganaderos tienen que invertir en la compra de pacas de alfalfa.