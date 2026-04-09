logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Arde empresa en Zona Industrial

Fotogalería

Arde empresa en Zona Industrial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Plaga de jabalíes acaba con pastizales

Por Carmen Hernández

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
A
Plaga de jabalíes acaba con pastizales

RIOVERDE.- Una plaga de jabalíes acaba con la pastura del ganado en la localidad de Paso de lo Herreros y está dejando a los vacunos sin alimento. 

Fidelidad Ibarra dijo que desde hace 4 meses tienen problemas con la plaga de jabalíes que bajan del cerro para trillar la maleza. 

Los animales aprovechan la madrugada para acudir donde está el ganado, trillan la pastura y por ende los animales ya no quieren comer, porque ya no tiene sabor. 

Estos animales han afectado mucho, la única opción que tienen los ganaderos es asustarlos lanzando cohetones, mientras que otros utilizan los perros y es como logran huir los jabalíes. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Actualmente han causado mucho daño en el ganado, porque no hay alimento y los ganaderos tienen que invertir en la compra de pacas de alfalfa.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Comerciante choca contra camioneta estacionada y resulta lesionado
    Comerciante choca contra camioneta estacionada y resulta lesionado

    Comerciante choca contra camioneta estacionada y resulta lesionado

    SLP

    Huasteca Hoy

    El conductor invadió carril contrario en la colonia Obrera; fue trasladado a una clínica tras el impacto

    Atienden caso de brote psicótico en Rioverde; trasladan a mujer a hospital
    Atienden caso de brote psicótico en Rioverde; trasladan a mujer a hospital

    Atienden caso de brote psicótico en Rioverde; trasladan a mujer a hospital

    SLP

    Redacción

    Escuadrón AVE intervino en Huizachal y coordinó atención psiquiátrica con IMSS-Bienestar

    Tras lluvias, calles se llenan de arena
    Tras lluvias, calles se llenan de arena

    Tras lluvias, calles se llenan de arena

    SLP

    Jesús Vázquez

    Se despide M. Salazar de Matehuala
    Se despide M. Salazar de Matehuala

    Se despide M. Salazar de Matehuala

    SLP

    Jesús Vázquez

    Exobispo agradece a su grey antes de marcharse a Tampico