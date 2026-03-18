Plasman mural interactivo para alumnos en el Cbta

TAMPAMOLÓN.- Alumnos del Cbta 160 de Tampamolón pintaron murales sobre problemas propios de gente de su edad y mediante una aplicación, éstos se vuelven interactivos y narrativos.

Los alumnos de cuatro y sexto semestre de la carrera Técnico en Ofimática dieron a conocer el proyecto "Voces aumentadas", y que usa el muralismo de los jóvenes y la aplicación Arloopa, con la que los jóvenes escanean la imagen de la pintura y entonces ésta cobra vida para hablarles de la desmotivación, las dificultades económicas, la lejanía geográfica y el acoso escolar, así como ofrecer alternativas para salir adelante de ellas.

El proyecto de los jóvenes respondió a la presencia de cuadros de ansiedad que se detectaron después de la pandemia.