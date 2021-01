Pocos paisanos llegan al Altiplano

MATEHUALA.- Este año se vio poca presencia de paisanos en Matehuala, ya que en temporada decembrina siempre llegaban, ahora es muy notoria su ausencia en los comercios y en la calle.

La causa pudo ser la inseguridad y en segundo la pandemia del Covid-19, por lo que no salieron de sus casas para viajar por miedo a un contagio, sin embargo, sí hubo quienes se arriesgaron y se sumaron a las caravanas de paisanos que fueron pocos, pero su paso fue por el libramiento, declaró el ex presidente de Canaco de Matehuala, German Gerardo Martínez Luberth.

Se considera que por esos dos factores no llegaron paisanos en toda esta región del Altiplano, no se han visto vehículos con placas texanas como en otros años, su presencia en todos los comercios ha sido poca.

El también ex dirigente de Coparmex Matehuala comentó que aunado a todo esto, la crisis económica en Estados Unidos, muchos trabajadores que se quedaron con trabajo de medio tiempo, otros sin trabajo, todo esto ha sido debido a la pandemia del Covid-19 y muchos de ellos que deseaban realmente reunirse con su familia, no lo pudieron hacer porque su economía no es muy buena.