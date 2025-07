Preparan el Laredo Sister Cities Festival

Ciudad Fernández.- El Ayuntamiento advierte que no se hace responsable de pérdida de artesanías, ya que personas acudirán por cuenta propia al festival que se realizará del 11 al 13 de julio en Laredo, Texas, pide a los comerciantes no que no se dejen sorprender por grupos que se hacen pasar por empleados del Ayuntamiento.

En este evento participarán 13 artesanos en el XXI Laredo Sister Cities Festival 2025, que se efectuará en Laredo, Texas.

Señalaron autoridades que la presencia de terceros sin contar con el apoyo del gobierno municipal, será tomada como independiente.

Es por ello que el municipio no asumirá la responsabilidad de pérdida de artesanías, por lo que es de vital importancia que acudan al municipio a verificar la información, porque los servicios que se están presentando serán totalmente gratuitos.

