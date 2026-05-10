Preparan Ruta del Peyote 2026

Matehuala.- Preparan la tradicional Ruta del Peyote 2026, la cual se llevará a cabo este año del 14 al 17 de mayo en las instalaciones de FEREMA, en donde esperan la llegada de miles de motociclistas de todo el país e inclusive del extranjero, quienes cada año vienen a disfrutar de este magno evento.

El evento iniciará el 14 de mayo, desde las cuatro de la tarde estarán en la recepción recibiendo a los motociclistas, a las seis de la tarde realizarán un desfile por las principales calles de la ciudad. A las ocho de la noche continuarán con un evento rompehielos en FEREMA.

El 15 de mayo será la Ruta Mezcalera en el municipio de Charcas, y se espera regresar a las siete de la tarde para continuar en FEREMA con presentaciones musicales.

El 16 de mayo se realizará la tradicional Ruta del Peyote, en la que recorrerán varios municipios del Altiplano potosino, y a las dos de la tarde esperan llegar a Estación Catorce para efectuar la tradicional bendición de cascos.

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A las seis de la tarde continuarán los eventos musicales y a las nueve y media de la noche se realizará un homenaje para todos los hermanos caídos.

El domingo 17 de mayo será la despedida para todos los motociclistas, habrá un desayuno.

para todos los participantes, para posteriormente despedirlos y clausurar la Ruta.

Cabe hacer mención que dentro de este evento contarán con la presencia de la influencer Lexi Beltrán.