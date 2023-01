Presa La Maroma debe concluirse: Héctor Cossío

Matehuala.- Luego de 10 años en los que no se ha logrado construir la presa de La Maroma, es necesario que se aplique una auditoría a las partes implicadas en el proyecto para deslindar responsabilidades.

El ex catedrático Héctor Cossío Castillo declaró que ha pasado mucho tiempo y no se ha podido definir sobre la obra de la presa de la Maroma, cuando es un proyecto hidráulico muy necesario, en el que ya entregaron recursos que no se sabe en qué se aplicaron.

Ya es necesario se dé continuidad, ya que en esta temporada de invierno ya está faltando el vital líquido en algunos sectores de la población, y que se espera en la temporada de calor.

Llama la atención que el presidente municipal no ha movido un solo dedo para nada en esta cuestión, para pedir al Gobierno Federal o del Estado y se dé continuidad a este proyecto fallido, reiteró Cossío Castillo.

El Alcalde mejor se ha dedicado a gastar en llevar la música, alegría y regalos a las gentes que está bien, pero eso es por horas, mientras que la falta del agua está latente, no ha pensado qué pasará a futuro que falte agua a las familias y no haya de dónde obtenerla.

Héctor Cossío expresó que confía que el Gobernador tome “el toro por los cuernos” y pueda lograr que la presa de La Maroma, se termine y sea un beneficio para todos los ciudadanos.