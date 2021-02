Presenta PVEM a Vianey Montes, como candidata a la alcaldía

RIOVERDE.- La diputada local independiente Vianey Montes Colunga fue presentada como candidata a la presidenta municipal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), denunció que el PAN es misógino.

En conferencia de prensa, el candidato a gobernador del PVEM, Ricardo Gallardo Cardona, acompañado del presidente del Comité Municipal Rodrigo Castillo, la regidora María del Rosario Sánchez, presentó a Vianey Montes Colunga como candidata a la alcaldía del municipio de Rioverde.

Ricardo Gallardo dio la bienvenida y sostuvo que el PVEM será su casa para toda la vida, "no queremos que sólo sea por una elección, que nos acompañe toda la vida, comenzará a cambiar la historia de la Zona Media", dijo.

La ahora diputada independiente sostuvo que pertenecía al PRI, pero se fue al PAN porque era más incluyente, pero ahora se ha convertido en el club

de amigos.

"El PAN es un misógino, si no eres amigo de cierto personaje, si no eres familiar de Azuara no tienes cabida, no se me ha tomado en cuenta ni siquiera para pegar propaganda o echar porras, creo que no nos necesitan en el PAN", señaló Vianey Montes.