Presentan queja contra policías municipales

Ciudad Fernández.- La Comisión Municipal de Derechos Humanos ha recibido solo una queja en contra de la Dirección de Seguridad Pública Municipal durante lo que va del año, dijo la titular María Angélica Venegas Rodríguez.

Explicó la funcionaria que se trabaja en coordinación con cada uno de los departamentos de los municipios y se han llevado a cabo conferencias y pláticas incluso sobre el cuidado del medio ambiente entre los elementos de las corporaciones.

Mencionó que hasta el momento solo se ha recibido una queja en contra de la corporación policiaca municipal, por lo que se está llevando a cabo la investigación respectiva.

Venegas Rodríguez dijo que no se puede dar a conocer en qué consiste, porque es información clasificada y se busca no exponer a la ciudadanía. Hizo un llamado a la población en general que sienta que se le han vulnerado sus derechos, para que acudan de inmediato a formalizar su queja, ya que no se pueden solapar abusos.