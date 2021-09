Profes de la Francisco Zarco rechazan las clases presenciales

CIUDAD VALLES.- Martina López Hernández, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de la primaria Francisco Zarco, en la colonia La Pimienta, se queja de que los maestros no quieren que los niños vayan a clases presenciales.

Dijo que los profesores no han abierto la posibilidad para que algunos niños, que no todos, vayan a tomar clases de manera presencial, porque no han preguntado a niños o padres de familia y es que, los docentes argumentan que no hay condiciones para ir a clases en el aula.

Sin embargo, López Hernández afirma que los salones ya han sido "sanitizados", además de qué hay filtros equipados y donde se pregunta las condiciones físicas en las que llegan los niños y no obstante, los profesores se niegan a tener educandos en la escuela.

Comentó que ella como paterfamilias va de salida, porque su hija ya pasó a secundaria y que entregará pronto el cargo, pero que por lo pronto, los mentores no quieren clases presenciales.