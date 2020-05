Proponen impedir cortes de agua por la pandemia

RIOVERDE.- Familias que adeudan meses de agua tienen restringido el vital líquido, pero lo que se busca es que tengan en los hogares el vital líquido, sobre todo por la pandemia, señaló la regidora María del Rosario Sánchez Sánchez.

Explicó que, convocó a la Comisión de Salud y de Agua Potable, para hacer un exhorto al director de Servicios de Agua y Saneamiento Ambiental de Rioverde (SASAR) Gildardo Moreno Hernández y a la titular del departamento de Salud, Selene Paz Martínez, porque la preocupación es atender la situación crítica de la pandemia.

A los morosos en cuanto al servicio del agua no se les está suministrando el vital líquido y lo que se busca es que no sean vulnerados sus derechos humanos, no se les prive y se les abastezca del vital líquido, es la parte en que se pretende trabajar.

"El Municipio quiere manejar un convenio, pero quiere analizarlo, porque los están presionando porque entiendo que los usuarios no reconocen los adeudos", señaló.

Lo que se busca es que se les suministre el agua, se busca trabajar con Derechos Humanos para que no sean vulnerados los derechos de los usuarios.

Señaló la regidora que, al no tener agua las familias, hay más riesgo de contagio de coronavirus; regidores están para ver el bienestar común de todo el pueblo y lo que se busca es que se resuelva la problemática.

Hay familias morosas que se les ha cortado el agua y sufren para poder llevar una tina de agua a sus hogares; también se buscará cambiar los medidores, finalizó.