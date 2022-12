Protestan contra el Alcalde de Xilitla en municipio de Axtla

AXTLA.- El diputado federal de Valles y del Distrito 04, Antolín Guerrero Márquez encabezó una protesta de habitantes de Ahuehueyo y El Cristiano, pertenecientes a Xilitla, en la Y Griega que conduce al municipio mágico, pero que se encuentra en la localidad de Axtla de Terrazas y el alcalde de este último municipio llegó a reclamar la protesta en su territorio.

Aunque la manifestación era contra Óscar Márquez Plascencia, porque en esas comunidades no tienen medicinas ni transporte en buen estado, el movimiento no le gustó a Cruz Martínez, quien llegó a espetar que no eran ni los modos ni los medios para pedir algo y que él respondía por su municipio.

Los de Ahuehueyo y de El Cristiano anunciaron que el alcalde Oscar Márquez no los atendía y Cruz Martínez dijo que ese no era su problema, porque él respondía por su municipio.

El diputado Antolín Guerrero, que estaba fuera de su distrito, Xilitla y Axtla pertenecen al Distrito federal 07, les dijo a sus manifestantes que se fueran a su casa y que éstas demandas que manifestaban las harían extensivas a los ediles de Axtla y de Xilitla para el 14 de enero del año que entra.