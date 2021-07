Protestan vecinos vs. CFE en Valles

CIUDAD VALLES.- Vecinos de la colonia Lomas Poniente bloquearon la calle Sexta, para impedir el paso de un camión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), porque tienen tres meses intentando gestionar que les agreguen transformadores a sus líneas de conducción, ya que han pasado jornadas completas y noches en vela, debido a que los cortes son muy frecuentes.

Diana González, vecina de ese lugar dijo que, ellos llevaron oficios en abril pidiendo que se corrigieran los desperfectos y solamente se les han dado largas.

En junio hicieron lo mismo y tampoco hubo respuesta, por eso, cuando llegó el camión de la CFE y no obtener la respuesta que querían, atravesaron varios coches en esa calle en declive que se encuentra al sur de la ciudad y argumentaron que no dejarían ir a nadie hasta que les aseguren no volver a pasar por los problemas de falta de energía.

Durante casi dos horas estuvieron privados de circular los de la CFE que prometieron dar una solución y unos 25 vecinos montaban guardia para que no se escabulleran los empleados de la Comisión.

El miércoles, a eso de las 22 horas, se les había ido la luz y a las 10 de la mañana de ayer, 12 horas después, había regresado el servicio, pero ellos quieren una solución permanente. Luego de ese lapso, dejaron trabajar a los operarios de la CFE con la esperanza de que estén mejor las cosas.