Provocan incendio, casi a punto de dañar varias viviendas

RIOVERDE.- Personas en situación de calle provocan los incendios, el más reciente se registró cerca de la Central Camionera y estuvo a punto de alcanzar varias viviendas, sembrando pánico entre las familias.

Elementos del Cuerpo de Bomberos recibieron un reporte de un incendio en la zona aledaña a la Central Camionera, por lo que se trasladaron a bordo de las unidades M8 y M14, para brindar al auxilio e intentar apagar el fuego de inmediato.

Los apagafuegos, tras diversas maniobras pudieron combatir el incendio de pastizal, que amenazaba con propagarse a varias viviendas cercanas, con el riesgo que representaba para las familias.

Vecinos dieron a conocer que algunas personas en situación de calle fueron quienes provocaron los incendios, por lo que solicitaron que autoridades tomen cartas en el asunto y les llamen la atención o incluso les apliquen una sanción.

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