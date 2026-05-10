Próxima semana inicia revista de taxis

CIUDAD VALLES.- El 18 de mayo comienza la revista vehicular 2026 al transporte público por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Huasteca.

La secretaria de Comunicaciones, Araceli Martínez Acosta informó que la revista administrativa comenzará el lunes 18 de mayo de este año y la física dará inicio el lunes siguiente, 25 de mayo.

Aunque dijo que el proceso de revisión de las unidades de transporte público de manera documental y mecánica durará hasta el viernes 10 de julio.

La funcionaria dijo que habrá una revisión exhaustiva de las unidades y pidió a los concesionarios y choferes acudir al Tecnológico Nacional de México de Valles, de ocho de la mañana a tres de la tarde, de lunes a viernes durante el lapso ya descrito, para poder pasar la revista y continuar en servicio.

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