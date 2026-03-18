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Realizarán ordenación sacerdotal y diaconal

Por Jesús Vázquez

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Realizarán ordenación sacerdotal y diaconal

MATEHUALA.- El 19 de marzo se llevará a cabo la ordenación diaconal del seminarista Miguel Ángel Vargas Flores en la Catedral a las 11 del día por el obispo monseñor Margarito Salazar Cárdenas, y en esta misma misa se realizará a cabo la ordenación sacerdotal del diácono Lorenzo de Jesús Castillo Gallegos.

Estas actividades son una gran alegría para la Iglesia católica ya que se contará con un nuevo sacerdote que estará sirviendo en las diferentes parroquias de la región, pues después de su ordenación sacerdotal se le dirá dónde le tocará acudir predicar la palabra de Jesucristo, pero además un joven seminarista recibirá la ordenación como diacono, el último paso antes de convertirse en sacerdote.

Esta ceremonia será muy importante ya que en el caso de Lorenzo de Jesús Castillo Gallegos, actualmente es un diácono de la Iglesia católica, y ahora en el Día de San José el obispo de Matehuala Monseñor Margarito Salazar Cárdenas lo ordenará sacerdote y se llevarán a cabo los tradicionales ritos en los que el se compromete a servir a Dios. 

Además esta será la última ceremonia de ordenación para un diácono y un sacerdote que dará monseñor Margarito Salazar Cárdenas para la Iglesia, ya que el 9 de abril tomará protesta como obispo 

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de Tampico.

Se exhorta a toda la población católica a acudir a esta importante ceremonia que se llevará a acabo el 19 de marzo a las 12 del día en 

la Catedral.

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