Rechazan proselitismo en la UAM-UASLP

Ciudad Valles.- Al interior de la Unidad Académica Multidisciplinaria de la UASLP no se acepta proselitismo y los alumnos que incurran en irregularidades serán sancionados, dijo el director Roberto Llamas Lamas.

Dijo el funcionario educativo que ahora los jóvenes no son tan fáciles de engañar, porque tienen un buen criterio.

Señaló que varios partidos políticos han realizado actividades dentro de las instalaciones de la UAM-UASLP, sin embargo sólo se les prestan diferentes recintos o salones de eventos que ahí tienen, aunque al abrirles las puertas si se corre peligro de que los políticos se confundan y quieran hacer proselitismo con los estudiantes, a pesar de no estar en campañas políticas aun.

Fuera del plantel los alumnos tienen libertad de participar en actos políticos del partido que más les agrade, pero sólo fuera de la institución.

Además la carrera de Gestión y Políticas Públicas de eso se trata, de que los jóvenes conozcan diferentes posturas políticas, que de pronto se salgan de los lineamientos es el riesgo, pero aquí a la Universidad han venido personas de Morena, del Verde Ecologista, del PAN, del PRD, a los que sólo se les prestan las instalaciones, pero los mismos estudiantes se pueden formar un criterio.

Los estudiantes pueden participar con cualquier partido o personaje político afuera, pero les aclaramos que dentro de la Universidad no lo pueden hacer, si una persona lo hace, es su responsabilidad no respetar la casa de estudios, sin embargo los políticos no se deben confundir porque los estudiantes apenas están en formación.