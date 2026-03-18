Reclaman Bomberos el pago de subsidio
Organizan colecta ante problemas para atender una contingencia
RIOVERDE.- Adeuda gobierno estatal subsidio desde enero a los bomberos, por lo que los tragahumo enfrentan problemas para atender una contingencia en las mejores condiciones ante la falta de recursos.
El Cuerpo de Bomberos organizará una colecta ante falta de recursos, aunque podría restringir los servicios por adeudo
del subsidio, señaló el comandante de Bomberos Ricardo Canseco Hernández.
Explicó el comandante que no han recibido el apoyo desde enero, extraoficialmente se les ha comunicado que en mayo será liberado el recurso por parte del gobierno del estado.
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Hizo hincapié que no hay liquidez, de hecho ya se vendió la lancha, para salir momentáneamente de algunos gastos, se tienen problemas mecánicos con algunas unidades, entre otros.
Señaló que se les adeuda desde el mes de enero y no se cuenta con recursos, es por ello que se tiene contemplado organizar una colecta. Adelantó que se restringirán algunos servicios, como en la supercarretera de cuota Rioverde- San Luis y Valles. Finalmente pidieron la intervención del gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona para que les paguen las mensualidades que les adeudan.
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