Reclaman profes jubilados pago de fideicomiso

RIOVERDE.- Maestros jubilados reclaman pago de fideicomiso que asciende a 127 millones de pesos, y que se aplique una auditoría externa a la SEGE y Sección 26, de lo contrario acudirán a formalizar una denuncia con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa explicaron que en cuanto al fideicomiso para los maestros jubilados no hay dinero, se acabó, se perdió, por lo que se exige una auditoria externa al fideicomiso manejado por la Sección 26 y la SEGE, porque consideran que hicieron mal uso del recurso.

Hoy las condiciones de los maestros jubilados es difícil, el servicio del ISSSTE está abandonado, ese recurso que se recibía ayudaba pasa la compra de los medicamentos.

Hicieron mención que se entrevistaron con el secretario general de gobierno José Guadalupe Torres, en la reunión se comprometió a dar una revisada y en este año reunirse de nueva cuenta, pero no lo hizo, posiblemente llegó a un acuerdo con la Sección 26 , “ese día recibimos amenazas del secretario de gobierno, nos dijo que no iba a permitir que volviéramos a tomar una carretera, no le pedimos nada al gobierno, lo que se exige es un dinero que le debe el gobierno del estado al fideicomiso la cantidad de 127 millones

de pesos”.

Se va a exigir el dinero, no se está pidiendo dinero del presupuesto, es un dinero que se llevaron como gobierno, sólo se pide que se regrese el dinero al fideicomiso, hay 16,200 activos a los que cada quincena le descuentan el 2% de su salario, si el fideicomiso ya no tiene dinero, qué le van a decir a esos maestros, solamente que se perdió el dinero.

“Se busca que se aclare dónde quedó el recurso, no creemos que se haya desparecido, queremos saber cómo se gastó el dinero, si alguien se lo llevó que lo regresen”, señalaron.

“El recurso que nos queda es acudir con el Presidente de la República para denunciar este atraco, e hicieron mención que Juan Carlos Bárcenas los ha hecho a un lado, el día que el secretario general amenazó a los docentes, el líder sindical no dijo nada”, sostuvieron.