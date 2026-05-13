Reclutará SNE custodios para Tamaulipas

RIOVERDE.- Los días 14 y 15 de mayo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas estará reclutando a personal para custodios.

La delegada del Servicio Nacional del Empleo (SNE) Ana Lilia Zúñiga Sánchez dio a conocer que este 14 y el 15 de mayo se estará contratando a personal para Seguridad Pública de Tamaulipas. El evento se desarrollará el 14 de mayo en la plaza principal y 15 de mayo en un horario de 8 a 3 en las oficinas del Servicio Nacional del Empleo (SNE).

Los requisitos son: bachillerato, CURP, INE, currículum vitae, comprobante del último grado de estudios; asimismo, podrán obtener un salario de $25,736 pesos, aguinaldo, bonos, seguridad de vida, becas para hijos y plan de carrera policial. Las actividades se encargarán de garantizar la seguridad de las personas privadas de su libertad en los Centros de Readaptación.