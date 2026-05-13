logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Felices de ser mamás

Fotogalería

Felices de ser mamás

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Reclutará SNE custodios para Tamaulipas

Por Carmen Hernández

Mayo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Reclutará SNE custodios para Tamaulipas

RIOVERDE.- Los días 14 y 15 de mayo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas estará reclutando a personal para custodios. 

La delegada del Servicio Nacional del Empleo (SNE) Ana Lilia Zúñiga Sánchez dio a conocer que este 14 y el 15 de mayo se estará contratando a personal para Seguridad Pública de Tamaulipas. El evento se desarrollará el 14 de mayo en la plaza principal y 15 de mayo en un horario de 8 a 3 en las oficinas del Servicio Nacional del Empleo (SNE).

Los requisitos son: bachillerato, CURP, INE, currículum vitae, comprobante del último grado de estudios; asimismo, podrán obtener un salario de $25,736 pesos, aguinaldo, bonos, seguridad de vida, becas para hijos y plan de carrera policial. Las actividades se encargarán de garantizar la seguridad de las personas privadas de su libertad en los Centros de Readaptación.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Fotos | Denuncian cascada de aguas negras hacia el río Valles
    Fotos | Denuncian cascada de aguas negras hacia el río Valles

    Fotos | Denuncian cascada de aguas negras hacia el río Valles

    SLP

    Huasteca Hoy

    Habitantes y usuarios reportan contaminación proveniente de Praderas del Río

    Infonavit abre módulo sobre Viviendas del Bienestar en Valles
    Infonavit abre módulo sobre Viviendas del Bienestar en Valles

    Infonavit abre módulo sobre Viviendas del Bienestar en Valles

    SLP

    Redacción

    El instituto dará asesoría a trabajadores interesados en acceder al programa impulsado por el Gobierno federal.

    Nuevo megapuente escolar en Valles por festejos a maestros
    Nuevo megapuente escolar en Valles por festejos a maestros

    Nuevo "megapuente" escolar en Valles por festejos a maestros

    SLP

    Huasteca Hoy

    El miércoles 13 de mayo será el último día de clases; las actividades se reanudarán el lunes 18

    Llegó la primera rosa de plata juvenil
    Llegó la primera rosa de plata juvenil

    Llegó la primera rosa de plata juvenil

    SLP

    Jesús Vázquez

    Esperan más de jóvenes de toda la república