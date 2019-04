Recomiendan medidas de seguridad para carretera

Ciudad Fernández.- En estas vacaciones de Semana Santa recomiendan a los turistas no exceder los límites de velocidad y portar el cinturón de seguridad.

El director de Protección Civil Municipal, Jorge Armando Ruiz Barragán, dio a conocer que es necesario que antes de salir a carretera los paseantes revisen sus unidades.

Advirtió que es de vital importancia no conducir en estado de ebriedad, no exceder los límites de velocidad, respetar los semáforos y no ir texteando cuando se conduce alguna unidad.

Reiteró que es de vital importancia no conducir cansado, además de llevar herramienta como el gato, cruceta, pinzas y cables para pasar corriente.

El funcionario dijo que deben de portar el cinturón de seguridad, tener a la mano un botiquín y un extintor, por si llegaran a requerirse.