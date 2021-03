Regidora se une a bancada panista

RIOVERDE.- Tras solicitar licencia como regidora del Morena, Magdalena Rodríguez retoma el cargo y se une a la bancada panista, además no acude a laborar desde hace un año al Centro de Reinserción Social (Cereso) número 2 por ser parte de los grupos vulnerables.

Magdalena Rodríguez fungía como regidora de partido Morena, pero solicitó licencia hace 2 años y tomó el cargo la suplente María de los Ángeles Castillo Rodríguez quien la semana pasada pidió permiso para participar como candidata a diputada local.

La ahora regidora confirmó que no acude a trabajar al Cereso por formar parte de los grupos vulnerables, dijo que como regidora las funciones son diferentes, el trabajo penitenciario "es estar cara a cara, implica más riego, como observadora el riesgo disminuye, el riesgo por la pandemia está donde quiera".

Subrayó que, "la ley le permite estar en dos trabajos, no soy trabajadora, voy a recibir una dieta, me retiro del partido Morena porque no va acorde con mis ideales, no vengo a representar al grupo de Morena, mi deseo está razonable a la bancada de Acción Nacional", puntualizó.