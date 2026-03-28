Renuevan dirigencia sindical de Dapas

CIUDAD VALLES.- Una sola planilla fue la que se inscribió para poderse elegir como la nueva directiva del Sindicado de Trabajadores al Servicio de la Dapas, de acuerdo con Juan José Allen, de la comisión electoral de ese gremio.

En los tiempos dados por la Comisión, solamente la planilla de José Luis Flores Rodríguez presentó todos los requisitos para entrar a la contienda, mientras que la planilla de José Isabel Pérez Martínez no alcanzó a presentar esos documentos, por lo tanto, una sola planilla estuvo en la elección, que por cierto fue observada por personal de la Junta de Conciliación y Arbitraje, como fedatario del acto legal.

La única planilla tendría que ser electa por el 50 por ciento más uno de los votos del padrón de sindicalizados para poder ostentar una nueva directiva en el Sindicato de Dapas.

La planilla Dorada obtuvo 72 de 114 votos posibles, con lo que será la que en los próximos tres años dirija la Unión sindical de dicha dependencia.

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