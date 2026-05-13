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Rescatan Bomberos a un gato y un halcón

Por Jesús Vázquez

Mayo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Rescatan Bomberos a un gato y un halcón

MATEHUALA.- El Cuerpo de Bomberos acudieron a rescatar a un gato y un halcón, esto en diferentes puntos de la ciudad; el halcón fue liberado en su hábitat y el gato fue entregado a sus propietarios.

El Cuerpo de Bomberos recibió una llamada de auxilio en la cual solicitaban su apoyo para rescatar a un halcón que se encontraba atorado en un árbol y, al parecer no podía volar, en la calle de Lomenia, en el centro de la ciudad, por lo que inmediatamente acudió una unidad para verificar la veracidad de la información.

Al llegar al lugar, los elementos observaron al halcón que se encontraba en un árbol y, al ayudarlo a salir, el ave emprendió el vuelo sin presentar ninguna anomalía. Minutos después, recibieron otra llamada de auxilio, pero ahora para rescatar a un gato que se encontraba en la punta de un poste telefónico y no podía bajar, en la colonia República.

Los bomberos acudieron a la colonia República, en la calle Jalisco, donde vieron al gato que se encontraba atrapado entre los cables, a una altura aproximada de cinco metros, por lo que con una de sus escaleras procedieron a trabajar en el rescate del felino y, al bajarlo, se lo entregaron a su dueña.

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