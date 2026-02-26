logo pulso
Responsable de accidente pagará los daños

Por Redacción

Febrero 26, 2026 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Luego de horas de haber desaparecido, la representación legal de la mujer que atropelló a un motociclista en la Valles-Mante respondió por los daños físicos provocados.

Carlos y Arely Vega Purata dieron a conocer que, luego de que su padre, Carlos Vega fue hospitalizado, grave, en un hospital privado por el atropellamiento provocado por Eufemia N., el lunes 23 de febrero en la tarde, al otro día, la representación legal de la causante se presentó en la clínica a pagar una parte del monto que iba hasta el momento y que ascendía a más de 200 mil pesos de servicios médicos.

Eufemia N. no había aparecido desde la noche del lunes 23 porque había tenido una crisis que requirió de un internamiento médico y que le imposibilitó presentarse ante los parientes del lesionado, que está grave en el mismo hospital de referencia.

