Restaurantes agonizan por la pandemia

MATEHUALA.- Restauranteros están preocupados porque sus ventas han tenido una baja considerable ante la pandemia, por la falta de comensales se ha dejado de frecuentar estos lugares para convivir.

En entrevista con el conocido empresario del sector restaurantero, Antonio Medellín Varela, comentó que lamentablemente a un año la pandemia del Covid- 19 está vigente.

Aunque los cambios del semáforo epidemiológico han permitido el incremento del aforo y cerrar un poco más temprano del horario normal, sin embargo, los comensales están dejando de acudir a tomar por las tardes el café, la copa o bien a comer, se ha reflejado mucho esto, dijo.

"He mantenido al personal con sacrificios, no los puedo dar de baja porque son gente que les gusta trabajar y con mucha responsabilidad, pero como en todo, no perdemos la esperanza de que pronto volvamos a la normalidad, ya estamos en el semáforo amarillo que es riesgo medio, ya pasamos el rojo de riesgo máximo por dos ocasiones, luego el naranja de riesgo alto, no sabemos en cuánto tiempo lleguemos al verde", finalizó el empresario restaurantero.