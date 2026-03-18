Rinden homenaje a maestros jubilados
CIUDAD FERNÁNDEZ.- Alrededor de 6 maestros jubilados reciben homenaje; cabe destacar que en la Escuela Primaria Benito Juárez se llevó a cabo un reconocimiento a los docentes jubilados de la delegación D-I-10 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 26.
En el evento estuvieron presentes el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos (URSE) Miguel Ángel Rivera Arellano y el alcalde Rodolfo Loredo Hernández , entre otros.
Se reconoció a los docentes Fortino Pérez Blanco, Victoria Hernández Robles, Martha Beatriz Rodríguez, Luis Gutiérrez Pacheco, David Montealvo Guerrero y María Elvia Sánchez.
Los homenajeados que estuvieron varios años frente al grupo, los acompañaron sus familiares y amigos.
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