logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotos de los momentos destacados de la ceremonia de los Oscar

Fotogalería

Fotos de los momentos destacados de la ceremonia de los Oscar

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Rinden homenaje a maestros jubilados

Por Carmen Hernández

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Rinden homenaje a maestros jubilados

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Alrededor de 6 maestros jubilados reciben homenaje; cabe destacar que en la Escuela Primaria Benito Juárez se llevó a cabo un reconocimiento a los docentes jubilados de la delegación D-I-10 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 26. 

En el evento estuvieron presentes el jefe de la Unidad Regional de  Servicios Educativos (URSE) Miguel Ángel Rivera Arellano y el alcalde Rodolfo Loredo Hernández , entre otros. 

Se reconoció a los docentes Fortino Pérez Blanco, Victoria Hernández Robles, Martha Beatriz Rodríguez, Luis Gutiérrez  Pacheco, David Montealvo Guerrero y María Elvia Sánchez. 

Los homenajeados que estuvieron varios años frente al grupo, los  acompañaron sus familiares y amigos. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Caso Pirasol: se cumplen 16 años sin noticias de los desaparecidos
Caso Pirasol: se cumplen 16 años sin noticias de los desaparecidos

Caso Pirasol: se cumplen 16 años sin noticias de los desaparecidos

SLP

Huasteca Hoy

Un colectivo surgió tras el caso del autobús con 33 hombres en 2010; denuncian falta de apoyo oficial

Arrancan obras para mejorar caminos en Rayón
Arrancan obras para mejorar caminos en Rayón

Arrancan obras para mejorar caminos en Rayón

SLP

Redacción

Obras carreteras beneficiarán a 17 comunidades del municipio

Revisan ampliación del Aeropuerto de Tamuín
Revisan ampliación del Aeropuerto de Tamuín

Revisan ampliación del Aeropuerto de Tamuín

SLP

Redacción

Buscan mejorar conectividad aérea.

Margarito Salazar asumirá Diócesis de Tampico en abril
Margarito Salazar asumirá Diócesis de Tampico en abril

Margarito Salazar asumirá Diócesis de Tampico en abril

SLP

Jesús Vázquez