Sacan basura, pese a no haber servicio de limpia
Perros esparcen los desechos, causando contaminación en las calles
MATEHUALA.- A pesar de que se estuvo informando que no sacaran la basura el pasado 16 de marzo debido al puente vacacional por la celebración del natalicio de Benito Juárez, ya que descansarían los trabajadores de servicio de Limpia, en muchas calles los ciudadanos hicieron caso omiso y sacaron su basura.
Uno de los mayores problemas es que cuando es un día oficial de descanso también quienes se dedican a trabajar en el servicio de recolección de basura se les da el día, pues son personas trabajadoras que también merecen tener este día libre para estar con sus familias, pero los ciudadanos parecen no entender y aun sabiendo que no pasarían sacaron la basura colocándola en las calles.
Esto provoca un verdadero problema ya que causa contaminación en las calles, ya que la personas sacan la basura y los perros la desperdigan y esto provoca olores fétidos contaminando toda la zona.
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