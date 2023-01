San Bartolo se convierte en un pueblo fantasma

San Bartolo, Villa de Guadalupe.- Habitantes de esta localidad han dejado su terruño para ir en busca de mejores opciones de vida al no encontrarlas aquí y por ello el lugar se está convirtiendo en un pueblo fantasma.

El ex comisariado Polo Castillo reconoce que en San Bartolo no hay fuentes de empleo y lo único que los mantiene es la producción de aguacate, que se da en los meses de julio y agosto, cuando hay ya que ha habido años en que casi no hubo producción porque no llovió y no se cosechó gran cosa.

Esto genera desesperación sobre todo en padres de familia, que con nostalgia abandonan San Bartolo para irse a trabajar a Monterrey, N.L., por allá hay mucha gente de este lugar, se va uno luego va invitando a otro y así va la cadenita que después regresan por la familia y allá se establecen.

También hay mucha gente radicando en Matehuala, van creciendo los hijos que estudian una carrera profesional y se van abriendo otro camino en la vida, pero tuvieron que salir de San Bartolo, de lo contrario aquí nada hubieran hecho, admite Polo Castillo.

Admite que este lugar es muy bonito, sobre todo cuando llueve corre agua por los arroyuelos, la cascada con una exuberante caída de agua, que atrae a muchos visitantes, que llegan para pasar un día ameno en este lugar.

Pero el año pasado casi no llovió y por consiguiente no hubo bajada de agua de la Maroma, que es la que beneficia el lugar y no hay nada atractivo qué visitar.