Sancionará Conagua al Plan de Ayala

TAMASOPO.- La Comisión Nacional del Agua informó que una falla técnica en el Ingenio Alianza Popular (IAP) provocó que se vaciaran residuos a un canal, sin embargo, los daños al Río Gallinas fueron mínimos.

El titular de la dependencia federal, Darío Fernando González Castillo explicó que una bomba de lodos se taponó y que eso causó un escurrimiento que fue a parar a un canal de riego "pero se logró contener sin que se propagara a la cuenca".

Agenda Ciudadana dio a conocer que una tubería estaba vertiendo residuos a canales que, a su vez van a dar al río Gallinas, sin embargo, el dictamen de Conagua es que no se alcanzó a dañar el afluente.

De cualquier manera, la Conagua impuso un plan de remediación a la empresa y se le abrió un procedimiento administrativo por la omisión que causó los daños.

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