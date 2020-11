Se acumula caña afuera del IPA

CIUDAD VALLES.- Hasta tres días hacen esperar afuera del Ingenio Plan de Ayala a los camioneros que transportan la caña de los campos tamaulipecos que antes entregaban al Ingenio de Xicoténcatl y a los que se les molerá el producto siempre y cuando pasen primero los choferes de la zona de Valles.

El chofer de "Xico" había colgado una hamaca entre uno y otro camión y se quejó de haber llegado desde el pasado lunes a Valles para entregar la caña y "ni siquiera me traje ropa, ni me he bañado, tengo ´enchiquerado´ (encerrado o atrapado) aquí ya tres días".

En el inicio de la zafra, el Ingenio Plan de Ayala ha estado moliendo a razón de 70 por ciento de caña local y 30 por ciento de la de Xicoténcatl, pero la vida de los choferes se ve alterada con esto.