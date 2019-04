Se pavimentaría el acceso a Santa Brígida la próxima semana: alcalde

Matehuala.- Lugareños de la comunidad de Santa Brígida habían amenazado con manifestarse si es que no les pavimentaban el acceso a su localidad.

El camino parte de la carretera federal ´57, un kilometro al relleno sanitario y a dos kilómetros a la localidad de Santa Brígida. Administraciones municipales anteriores, para salir del paso con los pobladores, tiraron piedra del grasero, la que dañaba mucho las llantas de los camiones recolectores de la basura, por lo que el alcalde Alejandro Segovia Hernández había manifestado que se pavimentarían los dos kilómetros.

Una vez que se dio a conocer públicamente que los habitantes de la comunidad de Santa Brígida harían una manifestación, el presidente municipal Alejandro Segovia acudió con ellos a dialogar y a informarles que esa obra ya estaba contemplada hacerse teniendo el recurso, dijo: "no crean que me hago el olvidadizo, sino que ustedes deben de comprender que de momento no se tienen los recursos, pero como quiera esa obra se hará la semana entrante.

Espero que comprendan la situación económica en la que nos encontramos, quisiéramos hacer más, pero el recurso no está disponible", añadió.

Guillermo Jaso Sandoval, uno de los habitantes, externó que desde hace dos administraciones han solicitado la pavimentación.