Sectur urge a la regulación de ambulantaje en pueblos mágicos de SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- La titular de la Secretaría de Turismo de San Luis Potosí (Sectur), Aurora Mancilla Castro, señaló este miércoles que ha detectado un problema que requiere atención en varios municipios, especialmente en los pueblos mágicos, y tiene que ver con el comercio ambulante por el "ruido visual" e invasión que generan en los parajes turísticos.

"Durante mi recorrido en el Jardín Escultórico Edward James (en el pueblo mágico de Xilitla) fue notable ver el pegado de cartulinas fluorescentes. No es agradable este ruido visual para el turismo", señaló.

En este sentido, anunció que la dependencia a su cargo solicitará que estas situaciones sean resueltas desde la gestión de Comercio Municipal de cada ayuntamiento.

Mancilla Castro dejó claro que no se está pidiendo que desaparezca el comercio ambulante, sino que se formalice y se gestione un ordenamiento entre los vendedores con la finalidad de que no invadan sitios emblemáticos para el turismo.

Refirió que actualmente la Sectur cuenta con un reglamento para atender este tipo de problemáticas, así como una Ley de Turismo, aunque éstas se encuentran obsoletas, por lo que dijo que trabajará para actualizarlas con la finalidad de enviarlas al Congreso del Estado en los próximos meses.

Por otra parte, la secretaria de Turismo reconoció que durante las pasadas festividades del Día de Muertos se generó otra problemática que afectó a turistas en Real de Catorce.

Esto luego de que EL UNIVERSAL dio a conocer la difícil situación que pasaron los turistas que arribaron a este pueblo mágico en dichas fechas, toda vez que quedaron varados a su regreso por un conflicto entre Uniones de Transportistas antagónicos.

"Este problema no puede volver a repetirse" en los pueblos mágicos, indicó la funcionaria.

Por ello, explicó, la dependencia se mantiene en comunicación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para atender y regular de inmediato estas situaciones.