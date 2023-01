Seguirá bloqueo de la 20-30 y URSEHN

CIUDAD VALLES.- Ayer por la mañana, como ha ocurrido en los últimos siete días hábiles desde el martes 17 de enero, las madres de familia de la primaria Club 20-30 no han sido contactadas por alguna autoridad educativa y por ello manifiestan su bloqueo seguirá.

Los niños de la Club 20-30, que se encuentra bloqueada desde la fecha descrita, no han tenido clases en ocho días hábiles y esa misma cantidad de jornadas, el trabajo de oficina de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte ha detenido sus trámites y sin embargo, salvo el encuentro con José Isabel Gutiérrez Zúñiga, representante de la SEGE, quien prometió el inicio de la obra para el 2 de febrero, no han tenido otro encaramiento con nadie y ellas siguen firmes en no quitarse, a menos que vean albañiles trabajando en donde estarán los nuevos baños para sus hijos.

Refieren que el bloqueo seguirá y no desistirán hasta tener una respuesta positiva de parte de autoridades educativas.