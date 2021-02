"Sin juzgados laborales, involucrados en juicio tendrán que viajar a SL"

CIUDAD VALLES.- El abogado laborista, Gilberto Almendárez Marín mencionó que, aunque los nuevos Centros de Conciliación y Registro Sindical en teoría son buenos, pero de no llegar a un acuerdo tanto el trabajador como el patrón, surgirá el problema para ambos, porque el juicio tendrá que ser en la capital del estado, al no haber juzgados de lo laboral en Valles ni en ningún lugar de la Huasteca.

La naturaleza de los Centros de Conciliación, que ahora pertenecen al Poder Judicial, y no al Ejecutivo, como pasa con las Juntas de Conciliación y Arbitraje que están por desaparecer, es que se llegue a un acuerdo laboral entre las dos partes en conflicto, pero de no ser así, ni en Valles ni en ningún lugar de la Huasteca tienen juzgados laborales, porque se echó a andar la reforma y no hay infraestructura ni personal.

La conciliación casi será obligatoria, hasta que se tengan las herramientas y el personal en la Huasteca.