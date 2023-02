Sin recursos para obra de panteón

Matehuala.- Regidor de Morena asegura que el Gobernador del Estado no ha enviado los 7 millones de pesos que prometió para Matehuala para la construcción del nuevo cementerio. Se le cuestionó a Mario Hernández García sobre los avances para la construcción del tercer cementerio municipal y dijo que no se han recibido los recursos para iniciar la obra, pues a nivel estatal no han enviado los fondos para el proyecto a realizar.

Menciona el edil que en cuanto al proyecto del nuevo panteón “no se ha movido nada”, aunque los trámites previos ya se hicieron y en una sesión de Cabildo se autorizó el uso de suelo, por lo que no hay problema para que este proyecto se pueda iniciar.

Reconoció el regidor que hay muchos problemas económicos, porque no se han liberado recursos a la dirección de Obras Públicas para diversas obras. Un ejemplo la construcción de rampas para discapacitados de la primaria David G. Berlanga, y al cuestionar a la responsable Amalia Estefanía al respecto, dijo que desde el mes de noviembre hizo la solicitud de bultos de cemento, pero terminó enero y no se le ha autorizado nada.

La funcionaria dijo que mientras tanto están enfocados en la obra del arreglo de la calle Lerdo de Tejada y ahí se están aplicando los recursos.