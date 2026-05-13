Sofocan incendio en el relleno sanitario

CIUDAD VALLES.- Extinguieron el incendio en el relleno sanitario, luego de casi 24 horas de operaciones. Luego de más de 15 horas de afanes, el incendio iniciado este lunes a las 4:30 de la tarde fue sofocado por personal de Protección Civil Municipal (PC) y por bomberos de Valles, de acuerdo con datos ofrecidos por el director de la primera instancia, Miguel Ángel Sánchez Hernández.

Refirió que el área más afectada, en la parte lateral del lugar, abarcó un área de 600 metros cuadrados y que fueron abastecidos por pipas adicionales a las de bomberos y PC, debido a la complejidad del siniestro, tomando en cuenta que el fuego también causa daños en las capas inferiores.

Todavía no se tiene conocimiento sobre lo que generó las llamas, aunque estudiarán el caso hasta dar con la causa de este fenómeno.