logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Felices de ser mamás

Fotogalería

Felices de ser mamás

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Sofocan incendio en el relleno sanitario

Por Miguel Barragán

Mayo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Sofocan incendio en el relleno sanitario

CIUDAD VALLES.- Extinguieron el incendio en el relleno sanitario, luego de casi 24 horas de operaciones. Luego de más de 15 horas de afanes, el incendio iniciado este lunes a las 4:30 de la tarde fue sofocado por personal de Protección Civil Municipal (PC) y por bomberos de Valles, de acuerdo con datos ofrecidos por el director de la primera instancia, Miguel Ángel Sánchez Hernández.

Refirió que el área más afectada, en la parte lateral del lugar, abarcó un área de 600 metros cuadrados y que fueron abastecidos por pipas adicionales a las de bomberos y PC, debido a la complejidad del siniestro, tomando en cuenta que el fuego también causa daños en las capas inferiores. 

Todavía no se tiene conocimiento sobre lo que generó las llamas, aunque estudiarán el caso hasta dar con la causa de este fenómeno.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Fotos | Denuncian cascada de aguas negras hacia el río Valles
    Fotos | Denuncian cascada de aguas negras hacia el río Valles

    Fotos | Denuncian cascada de aguas negras hacia el río Valles

    SLP

    Huasteca Hoy

    Habitantes y usuarios reportan contaminación proveniente de Praderas del Río

    Infonavit abre módulo sobre Viviendas del Bienestar en Valles
    Infonavit abre módulo sobre Viviendas del Bienestar en Valles

    Infonavit abre módulo sobre Viviendas del Bienestar en Valles

    SLP

    Redacción

    El instituto dará asesoría a trabajadores interesados en acceder al programa impulsado por el Gobierno federal.

    Nuevo megapuente escolar en Valles por festejos a maestros
    Nuevo megapuente escolar en Valles por festejos a maestros

    Nuevo "megapuente" escolar en Valles por festejos a maestros

    SLP

    Huasteca Hoy

    El miércoles 13 de mayo será el último día de clases; las actividades se reanudarán el lunes 18

    Llegó la primera rosa de plata juvenil
    Llegó la primera rosa de plata juvenil

    Llegó la primera rosa de plata juvenil

    SLP

    Jesús Vázquez

    Esperan más de jóvenes de toda la república