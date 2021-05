Sólo hay una denuncia por abigeato

Rioverde.- Hasta la fecha solo se ha recibido una denuncia por abigeato, la recepción de denuncias tarda 15 minutos y no son muy difíciles de recibirse, dijo el Fiscal Emilio Bartolo Dolores.

Indicó que en la última reunión de Consejo de Seguridad, se invitó a los ganaderos para que denunciaran el robo de sus animales, aunque es diferente el abigeato y los daños causados.

Agregó que a los potreros se están introduciendo los delincuentes, quienes destazan el animal y solo dejan el cuero, lo que genera muchas pérdidas a los ganaderos.

Los ganaderos tienen que evaluar el servicio que se les brinda en la Fiscalía, ya que no se puede opinar si no se han presentado a denunciar, no pueden decir que el servicio está mal y que resulta hasta cierto punto problemático.

Reiteró que en la recepción de denuncias se tardan 15 minutos, pero es parte de la cultura denunciar desde sus casas a través de las plataformas virtuales.

Refiere el funcionario que no es que se tarde el fiscal para recibir la denuncia, sino que el tiempo que ocupen para denunciar, ya que se tiene servicio las 24 horas, a toda la población se atiende.

Añadió que los lunes se reciben 20 querellas, martes 30, pero que se atiende a toda la población en general.