Tasa de desempleo en la entidad, mínima: INEGI

CIUDAD VALLES. -El secretario del Trabajo, Néstor Eduardo Garza Álvarez afirmó que la tasa de desempleo en la entidad potosina es del dos por ciento, es decir, de cada 100 potosinos en edad laboral, sólo dos no tienen trabajo.

Aclaró que estas cifras no son suyas y que ese pronóstico pertenece a cifras dadas a conocer por el Inegi, apuntando a que no rebasa ni el mínimo del dos por ciento, el número de potosinos que, en edad y condiciones para laborar, no tienen trabajo.

Refirió que no es la Huasteca la región donde más desempleo hay y comentó que hay zonas de la Región Media o Altiplano con más problemas por falta de oferta laboral.