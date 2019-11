"Terrenos de FNM están en comodato indefinidamente"

MATEHUALA.- En el municipio de Matehuala existen documentos que amparan que los terrenos de FNM están en comodato por tiempo indefinido.

En entrevista con el ex alcalde Gregorio Maldonado Vázquez, señaló que ahora vienen ex trabajadores a recuperar los terrenos de FNM, pero están en comodato y en las cláusulas existentes se señala que está prohibido construir negocios, casas habitación pero sí se pueden construir espacios recreativos, deportivos y culturales, esto está estipulado en el documento.

"En mi administración 2000-2003 traté de arreglar todo por la vía legal, pero aclaro que Ferrocarriles Nacionales de México desapareció, no existe el ente jurídico desapareció, les digo a quienes vienen a reclamar, que el que sólo tiene derecho a reclamar es el Presidente de la República".

Los que reclaman y que son pensionados y jubilados de FNM, ellos vienen a robar al pueblo de Matehuala o intentan robarlo, pero deben de entender que hay un Cabildo y un presidente municipal que se va defender con todo, para que no haya ninguna duda, "aquí estamos nosotros para salir en defensa y vamos a defender lo que es del pueblo de Matehuala, no me importa lo que tenga que hacer y por quién tenga que pasar, eso es amar a Matehuala y esos tipos piensan que nos vienen a asustar con ´el petate del muerto al Pueblo de Matehuala´".

"Quien quiera venir a dar la cara conmigo aquí se va a topar macizo, soy Goyo Maldonado y no me tiembla la mano para señalar y acusar a quien pretende apoderarse de esos terrenos, porque no existe el ente jurídico de FNM, repito no existe", finalizó.