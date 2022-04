Titular de la SSP asegura que Tamazunchale ya es un municipio tranquilo

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gúzmar Ángel González Castillo, aseveró que siempre ha existido una buena coordinación con la Policía Municipal de Tamazunchale, desafortunadamente no son muchos los elementos con los que cuentan y ello contribuyó a que no pudieran hacer frente a la incursión de un grupo armado que sucedió el fin de semana anterior.

Comentó que ahora se ha fortalecido la comunicación directa con el Ayuntamiento para poder tener información sobre la percepción que tiene la población de esta localidad y recordó que en cuanto se tuvo conocimiento del evento, se sumó al apoyo tanto la Guardia Nacional como el Ejército Mexicano.

Dijo, además, "ya no hemos tenido mayores problemas, las actividades escolares presenciales ya se reanudaron en todos los planteles del municipio, aunque es verdad que algunos padres de familia sí decidieron no enviar a sus hijos a la escuela, pero en estos momentos podemos decir que está tranquilo Tamazunchale".

González Castillo apuntó que también se desplegaron 40 elementos de la Policía Estatal en el municipio, que se suman a la base de operaciones que ahora ha puesto el Ejército, la Guardia Nacional y por supuesto con la Policía Municipal "que tienen sólo unos 50 elementos operativos para todo el municipio".