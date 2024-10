Toman escuela por falta de maestros

MATEHUALA.- Paterfamilias tomaron la Escuela Primaria José Rosas Moreno, debido a que en esta institución educativa tienen falta de maestros.

Durante la mañana de ayer martes decidieron manifestarse para que las autoridades pongan atención y les manden maestros a la escuela, ya que temen que los alumnos se retrasen en sus clases.

La Escuela Primaria pertenece al Servicio Educativo Estatal Regular (SEER), y ya se cansaron de que no les pongan atención, y al ver que la semana pasada había el mismo problema en la Primaria Miguel Alemán, y que no les respondieron hasta que se manifestaron decidieron hacer lo mismo y cerrar las puertas de la escuela y no abrirla hasta que les resuelvan; así mismo colocaron algunas cartulinas en las puertas.

Padres de familia manifestaron que, “desde hace dos meses hacen falta dos maestros y se han enviado varias peticiones a las autoridades pero hacen caso omiso, cómo es posible que desde que inició el ciclo escolar no tengan profesores los niños, entonces cómo van a estudiar y qué van a aprender siendo que uno de los derechos más importantes es el derecho a la educación, por lo que el gobierno del estado debe actuar y mandar los maestros que hacen falta”.

Agregaron que cómo es posible la falta de maestros si cada año egresan miles de jóvenes de las normales y andan en busca de trabajo pero no les dan la oportunidad las autoridades estatales, por lo que ante esta situación muchos maestros terminan trabajando en cosas que no tienen nada que ver con su carrera; por último, advirtieron que la escuela no se abrirá hasta que les den una respuesta positiva.