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Un éxito, Mi Granjita, Veterinario por un Día

Los niños convivieron con animales

Por Jesús Vázquez

Abril 29, 2026 03:00 a.m.
A
Un éxito, Mi Granjita, Veterinario por un Día

MATEHUALA.- Con gran éxito la Universidad llevó a cabo la tercera edición de Mi Granjita Veterinario por un Día 2026, en el cual participaron más de 650 niños de diferentes colonias, que acudieron a la convocatoria en la cual convivieron con varios animales.

En la tercera edición de Mi Granjita los niños disfrutaron al convivir con animales como conejos, caballos, serpientes, pollos, gallinas, borregos, cabras, cuyos, tortugas, entre otros animalitos, tanto los niños y grandes disfrutaron al ver estos animales donde los alumnos de veterinaria les enseñaron sobre diferentes cosas que tienen estos animales.

Además, organizaron juegos y actividades para aprender sobre animales en las que tuvieron experiencia con reptiles, exploración de los cinco sentidos, visita a la granja y set fotográfico, twister de animales, conocimiento de hábitats, serpientes y escaleras temático, quirófano y el 

mini rodeo.

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El quirófano infantil fue algo de lo que más gustó a muchos pequeños, pues con peluches les enseñaron las diferentes partes del cuerpo y órganos de los animales, así mismo de cómo deben vendar en el caso de alguna lesión, así mismo vistieron a los niños como si fueran médicos veterinarios, donde les sugirieron que en el caso de que tengan una mascota y la vean enferma lo más importante es llevarlo con un veterinario.

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