Un suplicio, cita con el especialista en el IMSS

CIUDAD VALLES.- Un paciente de urología fue citado para ir a ver la agenda de citas que habrá para entrar a consulta con el urólogo...el próximo mes de diciembre, es decir, considerando que fuera el 1 de diciembre, faltan seis meses y siete días para ver si puede aspirar a ver al médico.

El paciente no quiso ser expuesto en la nota, porque no quiere que haya represalias que empeoren más el servicio y expuso que la consulta particular con este tipo de especialistas es muy costosa para él.

En la cartilla de salud del IMSS, la encargada de su consultorio le grapó un papelito con la leyenda: “Pendiente cita urologia (sic) agendar última semana diciembre 2023 de 09:00 a 13:00 horas”.