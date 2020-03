Universitarias denuncian acoso de profesores

CIUDAD VALLES.- En el puente que divide a las dos complejos de edificios en la Unidad Académica Multidisciplinaria (UAM) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, mujeres estudiantes de varias carreras y grados expusieron a maestros y a alumnos como acosadores o incitadores sexuales y piden sentirse seguras y no acosadas en sus clases. El director de esta unidad, Roberto Llamas Lamas no ha emitido ningún comunicado al respecto.

Al "Licenciado Izeta" le dedicaron un recado: "No quiero pasar al pizarrón para que me vea el trasero"; luego más abajo, en la misma cartulina: "No quiero subir a tu cubículo, Dr. Güemes" y "Profe (no dice quién), no me llame por teléfono en las tardes".

Otra cartulina advierte que un doctor Gutiérrez, Doctor en Derechos Humanos al que citan con entrecomillados: "Si las chicas de tu equipo de exposición usan falda y vestido y a los alumnos les dedican unos mensajes: "Compañeros, no me gusta cómo me ven cuando camino", "Mis compañeros hacen chistes sobre la violencia sexual", "Misoginia".

Más adelante, le piden a un docente "Dr. Arturo Barrón deje de escribirle mensajes a sus alumnas, seduciéndolas"; "Jesús Espino de BQ (bioquímica), deja de acosar niñas en laboratorio!", entre otros mensajes que están sobre el barandal y que fueron colocados después de la una de la tarde y siguen en ese lugar.

La autoridad universitaria no ha dado a conocer su postura y los profesores involucrados en los mensajes no estaban disponibles.