Urge ordenar vialidades en Matehuala

MATEHUALA.- Urge se cumpla el proyecto de ordenar las vialidades en algunas calles de la ciudad para hacer más rápido el flujo vial y la movilidad urbana ya no sea un caos.

El proyecto fue anunciado por el presidente municipal a principios de marzo, pero nada ha avanzado y el caos vial sigue en algunas arterias del centro.

En base al proyecto vial se haría el cambio de algunas arterias, esto para que la vialidad sea más ágil, revelaron taxistas.

Ruleteros piden al alcalde no se olvide de su proyecto, ya que es necesario un cambio de vialidades debido a que el tráfico se satura, sobre todo en el primer cuadro de la ciudad y en horas pico.

Asimismo, en la calle de Hidalgo ya no sólo están ocupadas las banquetas con vendedores sino también ya hacen uso del arroyo de calle en el tramo Julián de los Reyes hasta Bocanegra.

Señalan que cuando van a un servicio de emergencia la Cruz Roja, Bomberos y hasta la policía sobre ese tramo no pueden avanzar porque no hay espacio para rebasar. Solicitan al alcalde no tarde mucho tiempo para iniciar el cambio de las vialidades.