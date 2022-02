Urge promover cultura de limpieza

Muchas personas comen alimentos y por flojera no depositan la basura en los depósitos que hay en la plaza Benito Juárez y los dejan tirados donde mejor les parece, generando un cochinero en esta zona y una muy mala imagen.

Hay molestia de comerciantes de la zona, porque estas personas no contribuyen a mantener la ciudad limpia, ya que cuando van al centro de la ciudad comen y no usan el contenedor, el vaso, la lata de refresco las dejan tiradas en el piso cuando en toda el área de la plaza Benito Juárez existen sitios especiales para la basura, pero no hacen caso y provocan un cochinero en esta zona.

Debido a estas condiciones que se observan en esta zona, el director de Servicios Públicos Primarios Emmanuel Páez Sifuentes, lanzó un llamado a la población a que eviten dejar los desechos fuera de los tambos de basura.