Vallenses, inermes ante delincuencia

CIUDAD VALLES.- El líder del Frente de Defensa de la Vivienda Popular, Jorge Delgado López se quejó de la inutilidad del servicio telefónico de emergencia 911, ya que dijo que "no sirve para nada", porque llaman y vuelven a llamar y no hay respuesta de ninguna autoridad.

Delgado López dijo que la noche de ayer hubo un altercado a golpes de vecinos del Carmen 2 y que llamaron desde a las ocho de la noche, sin parar hasta una hora después y en todas las ocasiones les respondieron que pronto iría una unidad de la policía, pero no arribó ninguna. Comentó que gente de su organización y de la sociedad civil se ha quejado del servicio sin respuesta del 911, y exigen a las autoridades que echen a andar esa línea y sus otras comunicaciones, porque hay problemas entre vecinos y entre particulares que se pueden agravar y la autoridad no lo llega a saber, porque el centro de información no tiene utilidad, de acuerdo a su opinión.