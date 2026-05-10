Vallenses pierden su inversión en Pantheon

CIUDAD VALLES.- Decenas de usuarios de redes sociales informaron que la aplicación de inversión y ganancias inmediatas, Pantheon había cerrado y que sus ganancias se perdieron.

Después de meses de invitaciones a invertir de "líderes" que congregaban grupos de incautos, la aplicación Pantheon se encuentra inoperante y decenas de usuarios se quejaron de haber perdido, en algunos casos, decenas de miles de pesos.

Lo peor de todo es que ahora, los mismos líderes, entre ellos, una personalidad de internet llamada Toni Vainio habría enviado mensajes en los que explica que algunos miembros de la aplicación habrían denunciado ante autoridades norteamericanas al sitio de inversiones y eso habría provocado que se cancelara la página de marras, aunque también invitan a invertir 500 dólares americanos (algo así como 8,600 pesos mexicanos) en una página AMG, para convertir su inversión a criptomonedas.

En algunas otras fuentes, como el líder Alejandro Ballesteros Corona, refirieron que la página de Pantheon se encontraba en una actualización para hacer que el dinero se convirtiera en criptomonedas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La epidemia de inversores

Cientos o miles de personas entraron a este esquema de inversión al que se le llama Ponzi (piramidal), en la que un invitado a invertir tenía que conseguir otros cinco (el número cambiaba según el liderazgo) para que a su vez metieran su dinero para poder tener, en un lapso de días, una ganancia duplicada de su dinero.

Muchas personas no sólo invirtieron su patrimonio, sino a veces conseguían prestado para poder ganar en poco tiempo el monto del compromiso, sin embargo, este sábado, Pantheon dio a conocer que había detenido todas sus operaciones, incluyendo depósitos y retiro de fondos, con lo que la gente que había invertido en la base de la pirámide metafórica se quedó sin su dinero.