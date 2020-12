Vamos a salir favorables en elecciones: Srio. del PRI

RIOVERDE.- "Vamos a salir favorables en las siguientes elecciones porque se está llevando a cabo un partido incluyente", aseveró el secretario general del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Flores Govea.

RIOVERDE.- "Vamos a salir favorables en las siguientes elecciones porque se está llevando a cabo un partido incluyente", aseveró el secretario general del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Flores Govea.

"Se están fortaleciendo las bases de los partidos, llevando a cabo una estructura muy sólida, donde somos incluyentes e invitamos a toda la sociedad para que se sume".

"Se busca que la estructura sea más sólida, no sólo por 3 años, sino por toda la vida, apostarle que sea una estructura no para una campaña sino para un comité como tal".

Explicó Ángel Flores Govea que, ya se cuenta con las secretarías repartidas, es gente preparada y líder de Rioverde, hay comerciantes y empresarios.

"En cuanto a las coaliciones estamos viendo por nuestros estados y país, lo mejor y más favorable para todos es la coalición, nos va ir mejor a todos a nuestros gobiernos".

"Estamos buscando estar bien fuertes en nuestro partido para que cuando sean las próximas elecciones, vayamos unidos y con liderazgo".

"Los espacios no están perdidos, sin embargo, no llevamos la batuta de ellos en este momento, vamos a salir favorables en las siguientes elecciones porque se está llevando a cabo un partido incluyente, el cual no estaba pasando en ningún partido, buscaban siempre que fueran los mismos, hay gente nueva que debe de estar en el partido", finalizó.