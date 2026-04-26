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Voraz incendio en la zona de las cuevas

El fuego fue combatido por bomberos, colonos y personal de PC

Por Carmen Hernández

Abril 26, 2026 03:00 a.m.
A
Voraz incendio en la zona de las cuevas

zonamedia@pulsoslp.com.mx

SAN CIRO DE ACOSTA.- Un incendio de grandes proporciones se registró en las cuevas, se afectaron 200 hectáreas de fauna y flora, 100 personas lo combatieron el que finalmente fue controlado. 

El Cuerpo de Bomberos dio a conocer que se recibió una llamada de auxilio de un incendio que se estaba registrando en las llamadas cuevas, por lo que de inmediato se desplazaron al lugar. 

Mientras llegaban, se sumaron al combate de las enormes llamaradas personas de las comunidades del Orégano, Cerrito de la Cruz y El Refugio, perteneciente a Querétaro, así como Protección Civil de Querétaro.  

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Debido a los fuertes aires que se registraban, se propagó el fuego con facilidad a la comunidad de Cerrito de la Cruz, dirigiéndose a la localidad del Órgano, lo que generó temor entre la población de las comunidades. 

Sin embargo, tras más de 10 horas de intenso trabajo, lograron combatir el incendio y el fue fuego fue controlado, resultaron afectadas 200 hectáreas de terreno.

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